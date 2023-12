Attimi di terrore | è collassato in campo | partita interrotta

Leggi su rompipallone

(Di sabato 16 dicembre 2023) Momenti di vero panico in Inghilterra, dove un giocatore si è accasciato indurante la. Intervenuti subito i soccorsi, laè statadal direttore di gara Un sabato pomeriggio che avrebbe potuto regalare al calcio europeo una parentesi terribile. E che tiene ancora col fiato sospeso tutti gli appassionati, da oltre la manica fino a qui. La cornice è il match fra Bournemouth e Luton Town, in corso del quale il giocatore gallese Tom Lockyer èin. Il gioco è stato immediatamente interrotto al minuto 62 e le squadre sono state mandate negli spogliatoi, data la visibile preoccupazione di tutti i giocatori in. Sia compagni di squadra del capitano del Luton, che gli avversari. I tifosi, dagli spalti, non hanno nascosto sin ...