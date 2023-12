Atreju | terza giornata Fazzolari | “L’Ucraina ha già vinto la guerra fermando l’espansionismo russo”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 16 dicembre 2023) “La cosa più assurda è quando sento dire che lava molto male pere molto bene per la Russia” mentre“ha opposto una resistenza incredibile, come se la Polonia nel ’39 avesse bloccato la Germania ai confini. Come sta andando ce lo dicono i numeri: i russi hanno perso 340mila uomini, più soldati di quanti ne perse l’Italia durante la Secondamondiale”. Parole nette, quelle del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista, alla festa di, nella, nel corso del dibattito su “Roma al centro del Mediterraneo: quale ruolo geopolitico per l’Italia“, al quale hanno preso parte anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto, il presidente della Camera Matteo Salvini, il ...