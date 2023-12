Atreju | Musk | “Natalità cala in Italia | vostra cultura rischia di scomparire”

Leggi su giornaledellumbria

(Di sabato 16 dicembre 2023) (Adnkronos) – “Adoro l’, è un Paese incredibile. E’ un grande posto in cui investire, ma vorrei sottolineare che mi preoccupa” l’andamento della demografia con il “calo della forza lavoro che penso avverrà molto presto”. E’ quanto ha detto Elondal palco dicon il figlio in braccio, che non vuole staccarsi dal padre quando inizia a parlare. Il Mister X della kermesse di Fratelli d’e leader di Tesla, saluta i presenti inno: “Ciao!”. “E’ importante avere figli, senza figli non ci sono nuove generazioni” sottolinea manifestando ancora una volta la sua preoccupazione per il calo delle nascite nel nostro Paese. “E’ un tema che mi preoccupa più di altri” ribadisce tra gli applausi. Ad ascoltarlo in prima fila c’è il leader di Vox, Santiago Abascal, e il premier albanese Edi ...