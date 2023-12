Atreju | intervista a Elon Musk

(Di sabato 16 dicembre 2023) Chi è? Quali sono i suoi progetti futuri? È ancora convinto di aver fatto bene ad acquistare Twitter, ora diventato X, per renderlo un posto di libertà? Il visionario americano risponde alle domande di Nicola Porro nella penultima giornata di, la festa di Fratelli d’Italia in programma dal 14 al 17 dicembre. L'articolo proviene da Nicola Porro.

Al via la terza giornata di Atreju, c'è la premier Meloni

Al via la terza giornata di. Alla kermesse di FdI, in corso a Castel Sant'Angelo a Roma, è arrivata anche la premier ... Tra gli interventi in programma, l'al primo ministro dell'...

Atreju, Meloni debutta alla festa Fdi per l'intervista a Edi Rama

Roma, 16 dic. (askanews) - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni è arrivata alla festa di Atreju. La premier siede in prima fila nella sala "Emanuela Loi" dove viene intervistato il premier alba ...

Collegamento con Fiamma Nirenstein da Gerusalemme sulla guerra tra Israele e Hamas

Atreju 2023. Intervista ad Edi Rama (Primo Ministro dell’Albania) Moderano: Maurizio Belpietro (Direttore de La Verità) e Andrea Malaguti (Direttore de La Stampa) Introduce: Augusta Montaruli ...