Atletica | Samuele Ceccarelli rinvia il debutto per una caldaia rotta Cos’è successo a Parma e il nuovo esordio

Leggi su oasport

(Di sabato 16 dicembre 2023)aveva annunciato la propria partecipazione al meeting regionale Merry Sprintmas. Il Campione d’Europa dei 60 metri aveva scelto l’appuntamento diper fare il propriostagionale e rompere gli indugi in vista dell’intenso inverno, ma alla fine il toscano ha deciso di non correre. L’azzurro si è dichiarato in forma fisica eccellente e che i riscontri ottenuti in allenamento sono addirittura migliori rispetto all’anno scorso, ma al Palaottici si èlae quindi la temperatura si è abbassata sensibilmente all’interno dell’impianto, facendo così desistere l’uomo più atteso del giorno. Un problema al riscaldamento ha portatoalla rinuncia per evitare inutili complicazioni fisiche. Ricordiamo che ...