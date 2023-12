Atalanta | brutte notizie da Kolasinac

Newcastle - Milan, Champions League: streaming gratis, formazioni, pronostici

...in campionato dopo tre risultati utili consecutivi arrendendosi nello scontro diretto all'... che si conferma poco efficace in trasferta: in Premier League i Magpies hanno rimediato due...

Brutte notizie per l'Atalanta: stop per De Ketelaere, Scalvini e Ruggeri Goal Italia

Pro Sesto, cattive nuove. Sala fuori per due mesi

Brutte notizie in casa Pro Sesto alla vigilia della sfida di campionato in casa contro l’Atalanta Under 23, in programma oggi pomeriggio alle 18.30 al Breda di Sesto San Giovanni. Continuano infatti ...

Caos in Lega, le nuove date della Supercoppa: rinviata Inter-Atalanta

La Supercoppa Italiana resta in programma per gennaio, ma le date sono cambiate ancora una volta, sempre su imput saudita. Sembrava che le partite dovessero disputarsi fra domenica 21 e giovedì 25 ...