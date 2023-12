Assegno inclusione | domande al via da lunedì 18 dicembre | requisiti

Leggi su italiasera

(Di sabato 16 dicembre 2023) (Adnkronos) – Da18si apre il termine per presentare leper chiedere l’di, destinato anche agli ex percettori del Reddito di cittadinanza. E’ una nota del ministero del Lavoro ad annunciare il via all’operazione che arriva, si legge in una nota, “in anticipo rispetto al primo gennaio 2024, data di entrata in vigore della nuova misura di sostegno economico esociale pensata per i nuclei familiari che includono almeno una persona con disabilità, minori, over 60 o in condizioni di svantaggio”. Il pagamento dell’sarà possibile già dalla fine di gennaio. E’ il Decreto Ministeriale n. 154 del 2023, registrato dalla Corte dei conti, a specificare anche le categorie dei soggetti da considerare in condizione di ...