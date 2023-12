Durante la carriera di un docente, oppure del personale ATA, potrebbe palesarsi l’esigenza di trasferirsi in un’altra città, per esempio per ... (posizioniaperte)

Con la preferenza sintetica nel comune si può ottenere Assegnazione provvisoria in una qualsiasi delle scuole in esso ubicate, non è possibile ... (orizzontescuola)

Aumento stipendio insegnanti una tantum a febbraio 2024: quanto spetta e a chi

... per il 70 per cento ai docenti che non abbiano, almeno nell'ultimo quinquennio, presentato domanda di mobilità, di, di utilizzazione e che non abbiano accettato il ...

Assegnazione provvisoria provinciale, docenti neoassunti possono chiederla. Per la sola classe di concorso di titolarità Orizzonte Scuola

Assegnazione provvisoria: quali documenti allegare alla domanda Obiettivo Scuola

Scuola, bonus 950-1800 euro agli insegnanti che non si trasferiscono: a chi andrà il premio e in quale cedolino arriva

Scuola, bonus 950-1800 euro agli insegnanti che non si trasferiscono: a chi andrà il premio e in quale cedolino arriva ...

Assegnato alloggio provvisorio ERP a famiglia rosetana

ROSETO – Si è tenuta ieri pomeriggio presso la sede dell’ATER di Teramo l’assegnazione provvisoria di un alloggio di Edilizia Residenziale Popolare (E.R.P.), ex art. 15 L.R. n. 96/96 e ss.mm.ii., ...