Ascolti tv The Voice Kids e Ciao Darwin chi ha vinto ieri sera? Dati auditel e share di venerdì 15 dicembre 2023

(Di sabato 16 dicembre 2023) Come ogni giorno prosegue la sfida tra la Rai e Mediaset. Vediamo chi hala gara di15tv, chi hala gara deglitelevisivi tra “The” su Rai 1 e “” su Canale 5?(ilcorrieredellacitta.com)15, sono anin onda alcuni dei programmi di punta dei palinsesti Rai e Mediaset ed è tempo di capire chi ha avuto la meglio sul rispettivo competitor. La nuova stagione televisiva è ripartita e la ...

Gemitaiz, fuori QVC10: il decimo capitolo di Quello che vi consiglio

JACKSMOKER prod. by Gemitaiz PRESIDENTIAL FT. ROME FORTUNE prod. by Mixer T & PK NON TI VEDO ... Le altre canzoni, scelte tra oltre 250, sono al secondo posto a pari merito. SELEZIONE E ...

Gli ascolti tv del 1 dicembre, i dati auditel di ieri: The Voice Kids, Ciao Darwin e Quarto Grado Corriere della Sera

Ascolti tv: chi ha vinto tra "The Voice Kids" e "Ciao Darwin" Today.it

The Voice Kids 2: chi è stato eliminato e chi è andato in finale

The Voice Kids 2: chi è stato eliminato e chi è andato in finale Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla semifinale.

Ascolti: vince la tv generalista, in stallo le piattaforme di streaming

Di Renato Franco È la sintesi dei dati che emergono dal nuovo «Annuario 2023 - Televisione resiliente», strumento che riassume le tendenze di un anno di tv. Sanremo il programma più visto, La7 in test ...