Ascolti tv ieri | Clerici asfalta Bonolis

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 16 dicembre 2023) Glitv divenerdì 15 dicembre 2023 hanno registrato per la semifinale di The Voice Kids 2 su Rai1 3.571.000 spettatori, share del 23,6%. La penultima puntata di Ciao Darwin su Canale 5 ha segnato 2.754.000 spettatori, 20,1% di share, venendo così battuto dalla concorrenza. Su Rete 4 Quarto Grado ha ottenuto un netto di .000 spettatori per uno share del %. Di seguito glitv disera degli altri canali: Rai2 The Rookie Rai3 Il Bambino Nascosto Italia 1 Scontro tra Titani La7 Propaganda Live Tv8 Alessandro Borghese - 4 Ristoranti NOVE I Migliori Fratelli di Crozzatvaccess prime time e preserale Rai1 Cinque Minuti .000, %; Affari Tuoi.000, %. Canale 5 Striscia la Notizia .000, %. Rai2 TG2 Post .000, %. Rai3 Blob .000, %; Nuovi Eroi .000, %, ...