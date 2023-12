Arriva l’obbligo del telecomando con i numeri | la decisione AGCOM a favore del digitale terrestre

Leggi su quifinanza

(Di sabato 16 dicembre 2023) Basta telecomandi senza tasti, dal 2025 si ritorna ai. Lo ha stabilito l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, cambiando alcuni parametri tecnici che decideranno non solo la forma dei telecomandi, ma la sostanza di come verrà vista in futuro la televisione in Italia. Un ritorno al passato di modelli che piano piano stavano cominciando a diventare più rari, per effetto di quella che l’ha ritenuto una distorsione del mercato audiovisivo.delcon il tastierinoco Con l’evoluzione delle smart Tv i tasti sulsi sono ridotti al minimo, con la totale sparizione nella maggior parte dei casi dei pulsanti con i. Una configurazione che risponde a una scelta precisa dei produttori di televisioni di favorire le ...