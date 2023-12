Arrestato sindaco di Monaco con l’accusa di corruzione e traffico di influenze

(Di sabato 16 dicembre 2023) (Adnkronos) – La procura generale diconferma che ilGeorges Marsan, insieme ad altre persone, è statonell’ambito di un’inchiesta perdi. Secondo quanto riporta Nice Matin, sono cinque gli imputati posti sotto il controllo giudiziario. Secondo le fonti citate dal giornale, “cinque persone, tra cui ildi, il signor Georges Marsan, sono state presentate ai magistrati inquirenti che le hanno incriminate e poste sotto controllo giudiziario. Le indagini continuano”. Viene specificato che non vengono forniti ulteriori dettagli perché l’indagine è ancora “coperta dal segreto istruttorio”. L'articolo proviene da Italia Sera.

