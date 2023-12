Arrestate Due Persone per Abusi Sessuali Trasmessi in Diretta Web | Coinvolti Utenti Europei

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 16 dicembre 2023) Milano - La Polizia di Stato ha eseguito due misure cautelari nei confronti di un uomo e una donna, marito e moglie, accusati di aver trasmesso insul web, dietro corrispettivo in denaro,commessi sui propri figli minori. Il fenomeno, noto come "Live streaming child abuse," ha visto gli abusanti filippini ricevere pagamenti tramite account PayPal riconducibili a, consentendo loro di assistere a video incontenentisu minori. Tra gli, risultava esserci anche un italiano. L'indagine è partita da un'attività condotta dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online, coordinato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ...