Arianna Rapaccioni ricorda Sinisa Mihajlovic | “Solo in quest’ultimo mese sto prendendo coscienza”

Leggi su news.robadadonne

(Di sabato 16 dicembre 2023) Oggi, sabato 16 dicembre 2023, ricorre il primo anniversario dalla scomparsa di, morto a 53 anni a causa di una leucemia mieloide acuta. La sua mancanza è fortissima nonper gli appassionati di calcio, ma anche per chi gli ha voluto bene, tra cui spicca, la donna a cui è stato legato per 27 anni e da cui ha avuto cinque figli. Accettare di non poterlo più rivedere è stato tutt’altro che semplice per lei: “instodel fatto che mio marito non c’è più – ha detto in un’intervista al Corriere della Sera – I primi mesi, non capivo più nulla, stavo a Roma, dove mi ero stabilita quando i figli hanno iniziato le superiori, e avevo come la ...