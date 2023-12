Arianna Mihajlovic | “Un mese prima i medici mi dissero che Sinisa sarebbe morto | non gliel’ho voluto dire”

Leggi su sportface

(Di sabato 16 dicembre 2023) “Nell’ultimo, imi hanno detto che. Non sapevo se dirglielo. Mi sono confrontata con tutti e cinque i figli. Solo con loro, non l’ho detto a nessun altro, neanche a mia madre. Insieme, abbiamo deciso di non dirglielo, per non togliergli quel lumicino di speranza”. Questo uno dei passaggi della toccante intervista diRapaccioni, moglie di, al Corriere della Sera ad un anno esatto dalla scomparsa dell’ex giocatore e allenatore di Serie A. “Solo in quest’ultimosto prendendo coscienza del fatto che mio marito non c’è più – ha spiegato – I primi mesi, non capivo più nulla, stavo a Roma, dove mi ero stabilita quando i figli hanno iniziato le superiori, e avevo come la sensazione che Siniša fosse ...