Arianna Mihajlovic | «Non abbiamo detto a Sinisa che stava morendo»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 16 dicembre 2023) A un anno di distanza dalla sua scomparsa, tanti parlano di. Oggi sul Corriere della Sera lo faRapaccioni, sua moglie dal 1995 A un anno di distanza dalla sua scomparsa, tanti parlano di. Oggi sul Corriere della Sera lo faRapaccioni, sua moglie dal 1995. NON PENSAVA CHE MORISSE – «No. Poi, certo, non sono stupida e la sua era una malattia importante, ma anche lui negava l’evidenza. Se qualcuno gli chiedeva cos’aveva, diceva: amo’ che malattia ho? Mi chiamava così: amore. E io: hai la leucemia mieloide acuta.non leggeva i referti, non guardava su Internet, voleva solo sapere quali cure fare. Ha sperato fino all’ultimo di guarire. Ha lottato come un leone, ha fatto cure allucinanti, due trapianti, una cura ...