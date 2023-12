Arezzo | una notte di controlli | denunce e sanzioni

Leggi su lortica

(Di sabato 16 dicembre 2023) Nell’ambito di un servizio coordinato svolto nella serata di ieri e nella nottata trascorsa, la Compagnia dei Carabinieri diha messo in atto un’operazione mirata alla prevenzione dei reati e al mantenimento della sicurezza cittadina. Durante l’operazione, dodici carabinieri impiegati con sei autovetture hanno operato attivamente in diversi punti della città. Come risultato di questa azione, quattro persone straniere sono state deferite in stato di libertà alla competente A.G. Aretina. Tra queste, un individuo non comunitario e senza fissa dimora è stato sorpreso mentre cercava di appropriarsi di capi d’abbigliamento del valore di circa 200 euro in un esercizio commerciale della zona. La refurtiva è stata prontamente recuperata e restituita all’esercente. Un giovane residente in un comune della provincia aretina, soggetto a un recente provvedimento ...