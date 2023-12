Aquaman | Jason Momoa non tornerà ad interpretarlo? “Il futuro non è roseo”

Leggi su cinemaserietv

(Di sabato 16 dicembre 2023)ha rivelato che, ad oggi, ci sono pochissime possibilità di rivederlo nei panni di, o di altri personaggi, all’interno del nuovo DCU di James Gunn e Peter Safran. Secondo l’attore, infatti, uncoinvolgimento del personaggio dipenderebbe quasi esclusivamente dal successo commerciale die il regnbo perduto, secondo film dedicato all’eroe acquatico DC, concepito prima che Gunn e Safran prendessero le redini dell’intero progetto. In un’intervista esclusiva a Entertainment Tonight, proprio in occasione della promozione die il regno perduto,ha spento così le speranze dei fan che vorrebbero rivederlo nei panni del potente sovrano acquatico: “Io non vorrei che questa fosse la fine, ma non vedo molte altre scelte, ...