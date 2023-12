Aperit-Hero Savior | Loki | il Salvatore del Multiverso

Leggi su tuttotek

(Di sabato 16 dicembre 2023) Bentornati in questo nuovo episodio di, la rubrica dove parliamo delle vicende dei più grandi eroi al servizio dei più deboli, che siano salvatori di una città, del mondo o dell’universo, ma stavolta parliamo di un eroe che ha compiuto un’impresa ancora più grande, ovvero salvare il, infatti in questoparliamo di! Nell’episodio precedente diabbiamo parlato di Thor, l’Avenger più forte, analizzando nel dettaglio il personaggio e cosa lo rende il più forte dell’universo Marvel. Oggi parleremo invece del suo amato fratello, personaggio decennale interpretato da Tom Hiddleston, uno dei migliori attori dei nostri tempi. In questo episodio analizzeremo il ...