Antonio Cannavacciuolo | Diego Maradona fu l’unico cliente per cui fece uno strappo alla sua regola

Leggi su cultweb

(Di sabato 16 dicembre 2023)Cannavacciulo, famoso chef partenopeo e giudice di Masterchef Italia, ha unaben precisa secondo la quale non si siede mai a tavola con un, unica eccezione è stataArmandoquando è stato ospite del suo ristorante stellato. E la cosa non stupisce minimamente. Il pibe de oro, infatti, per Napoli rappresenterà sempre una sorta di divinità calcistica. Per questo motivo nulla gli veniva legato. A raccontare l’evento è stato lo stessoin diverse interviste. Era il 2006 quantoarriva a sorpresa a Villa Crespi e soggiornò per quattro giorni. In quell’occasione il calciatore argentino era diretto in Germania per assistere ai mondiali di calcio, matappa in Italia e si fermò a Villa Crespi. Con ...