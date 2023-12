Anticipazioni Terra Amara 17 dicembre | Umit nuova inquilina

Leggi su gossipitalia.news

(Di sabato 16 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con unaavventura? L’indiscrezione Scopri ledella puntata didel 17va a vivere in casa di Demir, la furia di Zuleyha Incredibile avvenimenti per la famiglia Yaman, che si ritrovano ad ospitare, forzatamente, la rivale in amore di Zuleyha, mentre il corpo di Sevda viene ritrovato. Dove eravamo rimasti Nella puntata precedente, Saniye colpisce il vero padre di Uzum, ignara lo sia. L’uomo finisce in ospedale. Questo fa ritardare Demir all’appuntamento con Sevda, che è pronta a raccontare tutta la verità al ...