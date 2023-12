Annalisa | il suo mood è di fuoco | l’abito rosso è un tripudio di sensualità

Leggi su gossipitalia.news

(Di sabato 16 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Ilsi sa, perè un colore importantissimo. È la tinta della sua chioma, un tratto quasi indistinguibile della sua persona. Spesso però, la cantante lo utilizza anche negli outfit: dalle sfumature del bordeaux alle nuances più aranciate. Questa volta,scelto per lo scatto però è proprio. La parte superiore è composta da una camicia, nella parte inferiore invece da una gonna con un volant. A completare il look, degli stivaloni neri. La pelle e il latex sembrano essere un must nell’armadio della ...