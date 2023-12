“Aneurisma in testa” | ex tronista di Uomini e Donne shock | cosa è successo

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 16 dicembre 2023) Giacomo Czerny, exdi, da giorni non si sentiva molto bene ed ha allarmato i suoi estimatori che lo seguono con affetto. In queste ore la notizia: ha avuto uncerebrale. “in”, exdiLa notizia sconvolgente è stata condivisa dall’ex... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.