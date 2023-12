Andrea Zelletta | la sorella Alessia e il drammatico episodio

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 16 dicembre 2023): ladel dj,, ha dovuto affrontare lo scorso anno un momentoquando durante la gravidanza scopriva un’erna diaframmatica, malformazione fatale per la bambina che portava in grembo. La coppia formatasi quattro anni fa a Uomini e Donne sarà tra gli ospiti di Verissimo, in onda a partire dalle 16.30 su Canale 5.nata a Taranto nel 1998, è sempre stata molto legata al fratello maggiore, come si evince dai social dove sono presenti numerosi scatti insieme. La 25enne si è fatta conoscere al pubblico televisivo quando nel 2021 entrava nella casa del Grande Fratello per fare una sorpresa al dj pugliese. Su Instagram ha un seguito di 80mila followers ed è legata ad Alessio Morabito: nel ...