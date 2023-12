Ammazzo te e le tue figlie Arrestato Armando Casamonica per minacce e violenze contro la compagna

(Di sabato 16 dicembre 2023) Dopo anni di vessazioni la donna si è decisa a chiedere aiuto e a denunciare. Il 33enne è finito in carcere a Roma con l'accusa di maltrattamenti

Effetto Cecchettin: dopo Giulia raddoppiano le chiamate al numero antiviolenza 1522

Uccido te e lefiglie come un cane ". È stato arrestato in flagranza differita. Denunce in ... Ti, uccido tuo padre, diceva il ragazzo. Alla fine una richiesta perentoria: "A chi va a ...

Ammazzo te e le tue figlie, ti meno, minaccia la compagna: arrestato membro della famiglia Casamonica Fanpage.it

“Non vestirti così o ti ammazzo”: arrestato l’ex fidanzato, nipote di un boss

Documentate "condotte minatorie, morbose e moleste reiterate, tutte guidate da una forte gelosia e, una volta terminata la relazione sentimentale tra i due ragazzi, dalla mancata accettazione della si ...

