Amici | svelati gli ospiti della puntata di domenica 17 dicembre

Leggi su gossipitalia.news

(Di sabato 16 dicembre 2023), domani arriva un nuovo appuntamento: ecco tutti glie le anticipazioni, gli allievi procedono spediti verso il serale.dopo, tra sfide, gare ed eliminazioni, i concorrentinuova edizione del talent show di Canale 5 stanno entrando sempre di più nel cuore degli italiani. I cantanti hanno già lanciato il loro secondo inedito, ed ognuno sta scalando le classifiche. Mentre i ballerini si stanno impegnando sempre di più per vincere borse di studio e speciali esperienze anche fuori dal talent. Leggi anche –> Heidi Baci, la mamma interviene per la prima volta e si rivolge ad un ex gieffino Glie le anticipazioni diDomani a partire dalle ore 14:00 su Canale 5 andrà in onda un nuovo appuntamento del ...