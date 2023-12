Amici 2023 | puntata 17 dicembre con Articolo 31 e Coma_Cose

Leggi su spettacolo.eu

(Di sabato 16 dicembre 2023) Domani in onda su Canale 5 una nuovadel pomeridiano didi Maria De Filippi, ospiti in studio gli31 e i Coma Cose Gli ospiti delladidi Maria De Filippi, in onda domenica 17su Canale 5, saranno gli31 il duo composto da J-Ax e Dj Jad, e i Coma Cose. Disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo Una Cosa Bene, un brano d’amore, sull’amore, quell’amore che riconosci solo quando hai la consapevolezza dei sentimenti, delle emozioni. A loro si aggiungono la compositrice Federica Camba, lo scrittore e direttore di Esse Magazine Antonio Dikele Distefano, e Gerry Scotti, che hanno giudicato la gara di inediti mentre quest’ultimo ha giudicato la gara di canto e reduce dal disco Gerry Christmas. ...