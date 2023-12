Amal Clooney in minidress e blazer | neanche George può resisterle

Leggi su dilei

(Di sabato 16 dicembre 2023) Il fascino diriuscirebbe ad ammaliare chiunque. Con la consueta classe ed eleganza, l’avvocatessa e filantropa ha dimostrato ancora una volta di avere un gusto impeccabile in fatto di look. E, dobbiamo ammetterlo, come spesso è accaduto persino un sex symbol come il maritoal suo fianco riesce a sfigurare. Poco male per l’attore, dopo tanti anni innamorato della moglie come se fosse il primo giorno. E anche per noi che, ancora una volta, possiamo ammirare una delle coppie più belle del jet set americano.in, abbinamento perfetto Qualche sera fahanno fatto capolino a New York, mentre si dirigevano al Polo Bar per una ...