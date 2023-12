Allegri e la frase in tv sul rigore non concesso da Massa in Genoa - Juve

Il Genoa blocca i bianconeri sul pareggio, e Massimilianoha analizzato il match nel post ...

Allegri e la frase in tv sul rigore non concesso da Massa in Genoa-Juve Corriere dello Sport

Allegri con una frase carica la Juve: Contro il Napoli una vittoria nelle ultime 7 Fanpage.it

“Neanche Diego farebbe gol alla Juve Basta Gudmundsson”, sui social ironia alle parole di Marocchi

"Anche se riporti in vita Maradona, fai fatica a passare di lì dietro. Andiamo a qualcosa di mai visto: Allegri è riuscito a rendere tutti i giocatori felici ...

Allegri e la frase in tv sul rigore non concesso da Massa in Genoa-Juve

La Juventus manca il sorpasso sull' Inter e rimane al secondo posto, con i nerazzurri che avranno la possibilità di allungare con il match contro la Lazio. Il Genoa blocca i bianconeri sul pareggio, e ...