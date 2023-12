Alex Racioppi | il talento sannita vola in finale a The Voice Kids

(Di sabato 16 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNella semidi The, il giovaneander, undi soli 14 anni proveniente da Apice, ha conquistato il cuore del pubblico e dei giudici. Con “Coraline” dei Maneskin il giovane cantante ha dimostrato di possedere una voce potente e versatile, guadagnandosi il pass per la. La sua performance ha suscitato un’emozione genuina e palpabile, toccando le corde più intime del pubblico presente in studio, tra cui la madre che non è riuscita a trattenere le lacrime.ha dimostrato una maturità artistica sorprendente per la sua giovane età, interpretando il brano con passione e sensibilità. Il suo caposquadra, il rapper Clementino, non ha potuto fare a meno di commuoversi di fronte a una ...

The Voice Kids chiama "Il Canto del Sannio"

I loro sogni, le loro ambizioni per il futuro, ma soprattutto l'amore per la musica può portare solo a grandi risultati, come questo che ha vissuto il nostro allievoa cui vanno i ...

A 'The Voice Kids' Alex di Apice conquista i coach e sceglie Clementino Cronache del Sannio

Da Apice a 'The Voice kids', il 'Tango' di Alex convince i giudici e commuove Clementino anteprima24.it

A New Italian Restaurant Takes Over the Soon-to-Close Etta in Culver City

After facing a potential eviction earlier this year, Culver City restaurant Etta will close at the end of December 2023. The closure was confirmed by the incoming operator of the space, Paul Priutt, ...