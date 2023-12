Al via l' Assegno d' inclusione | le domande dal 18 dicembre | ecco come fare domanda

Leggi su feedpress.me

(Di sabato 16 dicembre 2023) Ai nastri di partenza l’di. L’acronimo è Adi e dà l’addio al Reddito di cittadinanza . Dal primo gennaio 2024 entra in vigore la nuova misura rivolta ai nuclei familiari che includono almeno una persona disabile , minori , over 60 o in condizioni di svantaggio, ma lesi potranno presentare già da lunedì 18. embed post id="1797040" Si potrà farlo sul...