Al Diaz | domenica 17 dicembre | un Open Day 4 0

Leggi su casertanotizie

(Di sabato 16 dicembre 2023) Caserta. Come di consuetudine, anche quest’anno, il Liceo Scientificoapre le porte al territorio, ma quest’anno è particolare perché cade il centenario dello storico liceo scientifico. E ne avrebbe di cose da raccontare il…ma è soprattutto nell’ultimo decennio che la gloriosa tradizione è stata coniugata con un’azione di forte rinnovamento della didattica sia in campo scientifico che umanistico. Infatti, la dirigenza del Preside Luigi Suppa ha avviato il motore dell’innovazione con il potenziamento dei laboratori esistenti, con la creazione di nuove realtà laboratoriali come l’aula immersiva ampiamente sperimentata dal 2017 dagli alunni e trasformando ogni aula in laboratorio didattico con Lim e schermi interattivi. “Da quest’anno- dichiara il Preside Suppa- moltissime sono le novità in campo per la didattica multimediale, per l’ambiente e ...