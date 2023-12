Ajax-Zwolle domenica 17 dicembre 2023 ore 16 | 45 | formazioni | quote | pronostici

(Di sabato 16 dicembre 2023) Dopo aver battuto 2-1 lo Sparta Rotterdam e 3-1 l’AEK Atene, l’cerca la terza vittoria di fila davanti a propri tifosi nel giro di pochi giorni. In particolare, l’affermazione contro i greci è stata decisiva per restare nel calcio europeo, sia pure in Conference League come terza classificata nel Gruppo B dietro a Brighton InfoBetting: Scommesse Sportive e

Pronostici weekend (16 - 17 dicembre): Serie A e campionati esteri

Tra le partite da almeno tre gol complessivi occhio a Lipsia - Hoffenheim e Bayern Monaco - Stoccarda di Bundesliga, Heracles - Feyenoord edi Eredivisie, Arsenal - Brighton di Premier ...

Statistieken Eredivisie: knappe zege Volendam, Utrecht gelijk, Eagles pakken punt bij Excelsior

De zaterdagduels in de Eredivisie zijn gespeeld. FC Utrecht en RKC Waalwijk speelden in de Galgenwaard gelijk (1-1). Go Ahead Eagles pakte na twee verliespartijen een punt in Rotterdam tegen Excelsior ...

Live Eredivisie: sc Heerenveen en FC Volendam trappen af

FC Utrecht en RKC Waalwijk trapten zaterdag de Eredivisie af. In de Galgenwaard werd het een gelijkspel (1-1). Go Ahead Eagles pakte na twee verliespartijen een punt in Rotterdam tegen Excelsior. Ook ...