Ai Stories | Ciò che è di Storia

(Di sabato 16 dicembre 2023) Le lettere sbiadite, la carta troppo sottile, quelle sporadiche macchie di muffa. Quando fu ricoveratanon si sentiva bene ormai da molto tempo. – Ha qualcuno da avvisare? – aveva chiesto il primario.aveva scosso il libro: nessuno.abitava in un angolo della vecchia biblioteca. Le ricerche si facevano su internet. In internet si leggevano solo i titoli. E di titoli,, ne aveva pochi. Tutti paragrafi. Per molti troppi e troppo fitti. “Stancano gli occhi”, dicevano. Per questo era finita in quell’angolo polveroso insieme a vecchi saggi che nessuno leggeva più. Abitava in solitudine ma non aveva mai perso quella sua curiosità innata.ascoltava, qualsiasi cosa. Ascoltava i bibliotecari quando parlavano tra loro commentando i titoli appena letti sui quotidiani. Ascoltava ...