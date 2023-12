“Affari Tuoi” | la grave scelta della concorrente | cala il gelo in studio

(Di sabato 16 dicembre 2023) News TV.continua a riscuotere tantissimo successo tra il pubblico a casa, merito anche di Amadeus esua simpatia. La puntata di giovedì 15 dicembre ha visto in gara Clara dalla Lombardia con il pacco numero 13, accompagnata dal nipote Matteo. Laè partita molto bene eliminando la maggior parte dei pacchi poco rilevanti, ma ad un certo punto ha commesso unerrore e nelloto il. Leggi anche: “L’Eredità”, ecco chi sarà il nuovo conduttore: fatta latra Insegno e Liorni Leggi anche: “Domenica In”, chi prende il posto di Mara Venier: il nome choc, Clara e Matteo L’iniziota di ...

ASCOLTI TV 14 DICEMBRE 2023 · Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – x PT – x 24 H – x PT – x Tg1 Mattina – xTg1 – ... (bubinoblog)

ASCOLTI TV 14 DICEMBRE 2023 · Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – x PT – x 24 H – x PT – x Tg1 Mattina – xTg1 – ... (bubinoblog)

Nicolas Maupas, Damiano Gavino - Un Professore 2 (US Banijay, ph. A. Camerlingo) Nella serata di ieri, Giovedì 14 dicembre 2023, su Rai1 la ... (davidemaggio)

ASCOLTI TV 14 DICEMBRE 2023 · Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – x PT – x 24 H – x PT – x Tg1 Mattina – 281 7.00Tg1 – ... (bubinoblog)

Affari Tuoi è un gioco in cui bisogna avere tanto coraggio, ma bisogna capire anche quando fermarsi. E la signora Clara e il nipote Matteo ... (liberoquotidiano)

Affari Tuoi, la strana teoria diventa virale: "Quali sono i pacchi coi premi alti"

L'ultima puntata diandata in onda ieri sera, venerdì 15 dicembre, ha acceso e non poco il dibattito sui social. La signora Clara ha tentato la scalata al bottino pesante cercando di accaparrarsi 100mila euro.

Affari Tuoi, la strana teoria diventa virale: "Quali sono i pacchi coi premi alti" Liberoquotidiano.it

Affari tuoi, chi è davvero il dottore che parla con Amadeus: l'identità misteriosa viene fuori | Lo conoscete bene Tendenzediviaggio

Lotteria Italia, come controllare biglietti vincenti e premi giornalieri

Come controllare i premi giornalieri e i biglietti vincenti della Lotteria Italia Ecco alcune importanti info.

Aperti i casting di “Affari tuoi” programma con Amadeus: come candidarsi

Sono aperti i casting per prendere parte ad Affari tuoi con Amadeus, vuoi partecipare anche tu Ecco come devi fare per partecipare.