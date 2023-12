Addio Melina | morta in terribile schianto tra le lamiere della sua utilitaria

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 16 dicembre 2023) Questa mattina, la tranquillitàstrada Casilina è stata interrotta da unincidente stradale che ha visto coinvolta Melinda Deak, una donna di 47 anni di origine straniera, nata a Budapest nel 1976 e residente ad Anagni. La tragica notizia ha scosso la comunità locale: Melinda non è sopravvissuta allofrontale tra la sua auto, una Smart, ed un furgone cassonato. L’incidente è avvenuto in località OsteriaFontana, dove sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco ed i carabinieri di Piglio. Nonostante i disperati tentativi di rianimazione, per la Deak non c’è stato nulla da fare: è deceduta sul colpo, lasciando la comunità in lutto. Anche i due uomini a bordo del furgone sono rimasti feriti. L’autista, un uomo nato nel 1962, ha riportato lesioni gravi e è stato ...