Addio alla bandiera del club | calcio italiano in lutto

Leggi su rompipallone

(Di sabato 16 dicembre 2023) Un’altra scomparsa scuote il mondo delad uno uomo di altri tempi di sani principi e valori sportivi Non è un anno fortunato per il: tante perdite e tante storie che sono diventate leggende. Nella giornata di ieri è venuto a mancare un altro uomo di sport che ha vissuto in un’epoca di rivoluzione in campo. Era la metà degli anni ’60, proprio nel momento in cui ilazzurro era pronto a rilanciarsi ed è grazie a giocatori dal carattere forte e condizionato dpassione che si sono venuti a formare giovani calciatori che hanno scritto la storia della Nazionale e di grandidello stivale. Nella giornata di ieri è venuto a mancare Bruno Santon, protagonista di una carriera legata ad una piazza toscana molto importante: Livorno. Ad ...