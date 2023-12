Adagio | com' è stare su un set di Stefano Sollima

Leggi su movieplayer

(Di sabato 16 dicembre 2023) "Adesso possiamo fare tutto quello che ci pare e lo stiamo facendo": siamo stati sul set didi, tornato a girare a Roma dopo 10 anni. Ha trovato un'industria trasformata. Anche grazie a lui.ha l'espressione di Harrison Ford nei panni di Han Solo quando, in Il risveglio della Forza, dice, appena salito sul Millennium Falcom: "Ciube, siamo a casa!". L'occasione è il set di, film dal 14 dicembre in sala dopo il concorso a Venezia 2023. Era ottobre 2022 alla stazione Tiburtina di Roma e il regista ci ha accolto con un: "So' tornato a casa!". Era dalle riprese di Suburra (uscito nel 2015) che non girava nella capitale: dopo ci sono infatti stati Soldado (2018) e Senza rimorso (2021), entrambi progetti americani, con in mezzo le serie Gomorra e …