(Di sabato 16 dicembre 2023) Il segretario del Partito democratico attacca la manifestazione: "Da due giorni parlano del fatto che non sono andata. Evidentemente non hanno néné proposte"

Cenni su Gaza, zero su Kiev e migranti. L'anti - Atreju di Schlein è una chiacchiera antifascista (di A. De Angelis)

In fondo in contemporanea dall'altra parte adc'è solo Eddy Rama, il più furbo di tutti, che si è fatto riempire di soldi per una roba che non si farà mai. Per non sbagliare Enrico Letta, che ...

"Ad Atreju zero idee, Meloni venga in tv". Schlein prima scappa, poi frigna ilGiornale.it

Cenni su Gaza, zero su Kiev e migranti. L'anti-Atreju di Schlein è una chiacchiera antifascista (di A. De Angelis) L'HuffPost

Giorgia, Matteo o X. Musk finisce conteso nella competition fra Meloni e Salvini

Appena sceso dal palco di Atreju Musk ha incontrato il vicepremier Matteo Salvini ... Del resto Musk, che ora spara a zero contro il 'woke mind virus', alle ultime presidenziali ha votato il ...

"Ad Atreju zero idee, Meloni venga in tv". Schlein prima scappa, poi frigna

Il segretario del Partito democratico attacca la manifestazione: "Da due giorni parlano del fatto che non sono andata. Evidentemente non hanno né idee né proposte" ...