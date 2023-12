Aci Napoli | conviviale natalizia in onore del ministro Sangiuliano

Leggi su ildenaro

(Di sabato 16 dicembre 2023) La tradizionale “festa degli auguri” dell’Automobile Club, che ha visto riuniti oltre 200 invitati presso l’Hotel “Gli Dei” di Pozzuoli, quest’anno, è stata dedicata aldella Cultura Gennaro, socio ACI da oltre 25 anni. “È nostra consuetudine – ha detto il Presidente Antonio Coppola – dedicare questa serata a personalità di spicco della nostra compagine sociale che, per merito e capacità, hanno raggiunto apicali ruoli istituzionali, portando cone fierezza il vessillo della terra natia. Questa volta abbiamo il piacere di rendere omaggio aldella Cultura, Gennaro, che, dall’inizio del suo mandato, si sta tanto prodigando per la difesa e valorizzazione dell’immenso patrimonio culturale del nostro Belpaese in generale e, in ...