Accordo Regione-sindacati | nel Lazio tasse più basse Ecco da quando

(Di sabato 16 dicembre 2023) Roma, 16 dicembre 2023 – “Desidero ringraziare le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil per aver firmato questo pomeriggio l’sulla riduzione della pressione fiscale per i cittadini e i lavoratori della”. Lo dichiara l’assessore regionale al Bilancio, alla Programmazione economica, all’Agricoltura e sovranità alimentare, alla Caccia e alla Pesca, ai Parchi e alle Foreste Giancarlo Righini. “Nello specifico il documento prevede, dal 1° gennaio 2025, l’eliminazione dell’addizionale del 1,60 per i redditi fino a 35000 euro, attraverso l’azzeramento dell’aliquota per i redditi fino a 28000 euro e in forma di riduzione fra i 28000 e i 35000 euro. A tal fine entro il 15 aprile 2024 laadeguerà la consistenza del fondo per la riduzione fiscale e per il sostegno al reddito delle famiglie che ...