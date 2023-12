Accadde oggi | 16 dicembre | Francesco Graziani ed altre ricorrenze 

Leggi su glieroidelcalcio

(Di sabato 16 dicembre 2023) 16edricorrenze Arrivarono al Toro nella stessa stagione. Vinceranno in seguito il tricolore. Realizzarono il primo gol in Serie A nella stessa partita. Il 161973‘Ciccio’(nel giorno del suo ventunesimo compleanno) e Roberto ‘Faina’ Salvadori scrivevano l’incipit realizzativo nel massimo campionato. Quel dì compiva mezzo secolo Renato Cattaneo, 154 presenze in Serie A tra Lucchese, Como e Catania. Era il giorno della prima vittoria di Nils Liedholm sulla panchina della Roma, mentre in Milan-Verona l’ex Franco Bergamaschi realizzava la prima rete in maglia rossonera. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.