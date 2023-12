Abusi su minori in diretta web | video a pagamento per i pedofili | arrestata una coppia | vittime i loro figli

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 16 dicembre 2023) Avrebbero trasmesso insul web, facendosi pagare, glisessuali compiuti su diversi minorenni. Con queste accuse unadi nazionalità filippina è stata raggiunta dalla Polizia di Stato, che ha poi eseguito due misure cautelari: custodia in carcere per lui, obbligo di presentazione alla polizia e divieto di espatrio per lei. Ladiabolica riceveva versamenti da account PayPal riconducibili a utenti europei per poter assistere a “spettacoli”in, consistenti insessuali su, commissionati sul momento dagli utenti interessati. Tra questi vi era anche un italiano. Le indagini sono state coordinate dalla Procura di Milano. Un’indagine partita a novembre ha permesso di arrestare la ...