Abusavano di bambini nelle live a pagamento | arrestati marito e moglie | tra le vittime anche i figli Beccato un cliente italiano

(Di sabato 16 dicembre 2023)sono stati sottoposti a misure cautelari perché trasmettevano in diretta sul web abusi sessuali ai danni del loro dueminorenni. Si tratta di una coppia di nazionalità filippina. La polizia, a seguito di un’inchiesta condotta dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online (C.n.c.p.o.) e coordinata dalla procura di Milano, ha messo l’uomo in carcere e per la donna ha indicato l’obbligo di presentazione alla polizia e il divieto di espatrio. Dalle indagini è emerso che tra i numerosi clienti della coppia, che pagavano tramite un account PayPal, c’eraun cittadinoche tra il 2019 e il 2020 ha fatto diversi versamenti per avere i video illegali dei piccoli. L’indagine Tutto è nato da una segnalazione della Guardia di finanza e dell’unità di ...