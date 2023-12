Abodi "Abbandono sportivo è abbandono della socialità"

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di sabato 16 dicembre 2023) Il ministro per lo sport e per i giovani è intervenuto ad Atreju. ROMA - "L'ingresso dello sport in costituzione è solo l'inizio di un percorso finalizzato all'applicazione sistemica dei valori sportivi. Lo sport deve essere per tutti e di tutti e deve partire dalle scuole, dove servono personale do