Abbiamo chiesto ai più grandi esperti di GTA al mondo cosa si aspettano da GTA 6

(Di sabato 16 dicembre 2023) Ildei videogiochi non ha mai conosciuto una carica di entusiasmo paragonabile a quella che si è creata attorno a GTA 6. Non è un'iperbole, è un eufemismo. Nel giro di ventiquattro ore, il primo trailer ha fatto esplodere Internet con 100 milioni di visualizzazioni su YouTube, un numero superato solo dal supergruppo K-Pop BTS. Il Guinness World Records lo ha consacrato come il trailer di un videogioco e il video non musicale più visti di sempre nello stesso breve arco di tempo. La canzone che fa da sottofondo al trailer, lo standard rock di Tom Petty dal titolo Love is a Long Road, ha registrato un picco del 36.979% su Spotify dopo il suo utilizzo. Come stupirsi? Grazie a 185 milioni di copie vendute, il precedente capitolo di GTA 5 ha accumulato quasi 8 miliardi di dollari di ricavi nel corso di un decennio. Guarda un po', caro James Cameron: fanno quattro ...