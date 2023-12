“A guardia di una fede” | il credo laico verso l’Atalanta raccontato dal Bocia

Leggi su bergamonews

(Di sabato 16 dicembre 2023) Titolo: Adi unaTitolo internazionale:ns of a Faith Regia: Andrea Zambelli Paese di produzione/ anno/durata: Italia / 2023 / 102 min. Fotografia: Andrea Zambelli Montaggio: Cristina Sardo Cast: Claudio “” Galimberti Produzione: Andrea Zanoli per Lab 80 film, Davide Ferrario per Rossofuoco Programmazione: Lab80 (Auditorium Piazza Libertà) “Adi una”. Non poteva avere titolo più azzeccato il documentario del regista bergamasco Andrea Zambelli, che mostra trent’anni di storia della Curva Nord del, presentato in questi giorni all’interno del programma di proiezioni di Lab80, nell’Auditorium di Piazza della Libertà. Un film, prodotto da Andrea Zanoli per Lab 80 film e Davide Ferrario per Rossofuoco, che ha fatto registrare ...