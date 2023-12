19enne arrestato per atti persecutori | minacciava la ex e pretendeva di dirle come vestirsi

Leggi su teleclubitalia

(Di sabato 16 dicembre 2023) “Elimina tutti i maschi dalla rubrica e dai social! Non uscire con le tue amiche! Non vestirti così! Io ti uccido, uccido tuo padre, devi stare con me!” Sono solo alcune delle frasi che undei Quartieri Spagnoli di Napoli, oggicon l’accusa diaggravati, rivolgeva alla sua ex fidanzata. Dopo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.