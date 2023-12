15 Dicembre 2023 – Uccisi per errore dalle forze israeliane un operatore video di Al Jazeera e tre ostaggi

Leggi su strumentipolitici

(Di sabato 16 dicembre 2023) L’dell’emittente televisiva satellitare qatariota di “Al” Samer Abudaqa è stato ucciso e il giornalista Wael Dahdouh è rimasto ferito in un attacco aereo israeliano a Khan Younis, nella parte meridionale della Striscia di Gaza. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha definito stasera “una tragedia insopportabile” l’one, avvenuta oggi nella Striscia di Gaza, di treisraeliani di Hamas, “erroneamente identificati” come “minaccia” edai soldati delledi difesa(Idf). È di almeno 18.800 morti il bilancio delle vittime delle operazioni militarinella Striscia di Gaza dal 7 ottobre. Ad Haiti, Medici Senza Frontiere (MSF) è costretta a sospendere per tempo ...