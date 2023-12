Zuccalà | “Ponte Messina | nanotecnologie per renderlo più sicuro”

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 15 dicembre 2023) (Adnkronos) – “È un’opera necessaria a livello trasportistico, economico e sociale che riporterebbe la Sicilia e la Calabria al centro del Mediterraneo, abbiamo il dovere di realizzarla per far emancipare la nostra nazione e in seguito preservarla poiché diventerà l’ottava meraviglia del mondo”. A dirlo è Sabrina, presidente del laboratorio internazionale 4Ward360 leader nel settore delleil cui ramo 4Ward360 Building è specializzato nelle grandi opere e nell’edilizia, durante un confronto a Reggio Calabria sulla necessità della realizzazione delsullo Stretto. “Le– prosegue– sono oggi una realtà sempre più presente nella nostra vita quotidiana, ma il loro utilizzo non si limita solo a prodotti di uso comune. L’impiego di queste tecnologie, che si ...